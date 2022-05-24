قلم ابل – أبرز المزايا القادمة قريباً لـ Apple Pencil

يعتبر قلم ابل Apple Pencil من أهم الإكسسوارات المتاحة لأجهزة الايباد، وهناك العديد من المزايا التي تختبرها ابل حالياً استعداداً لتضمينها في القلم.

دعم الإيماءات من خلال اللمس

حالياً يدعم قلم ابل ميزة اللمس المزدوج، وتود ابل تطوير مساحة قابلة للمس على جسم القلم لتجعل المستخدم قادراً على إدخال الأوامر عبر اللمس وكذلك الاستجابة لبعض الإيماءات مثل السحب.

المساحة القابلة للمس ستكون قريبة من أطراف أصابع المستخدم وستكون قادرة على التمييز بين أوامر اللمس الفعلية واللمس الناتج عن الإمساك الفعلي للقلم.

تجربة تشبه القلم الحقيقي!

بالإضافة إلى المزايا التقنية الموجودة في القلم، تود ابل أن تأخذ خطوة أبعد من ذلك بجعل تجربة الرسم والكتابة بالقلم تشبه التجربة الفعلية عند استخدام الأقلام الحقيقية.

ابل سوف تعتمد في ذلك على تقنية الاهتزازت الراجعة Haptic Feedback في القلم والتي سوف تعطي اهتزازت بترددات مختلفة تعطي المستخدم شعوراً كما لو كان يكتب ويرسم على ورق حقيقي.

التعرف على الألوان والأسطح

ميزة أخرى قد تضيفها ابل بوضع حساس بصري (كاميرا) في القلم لتكون وظيفته التعرف على الأشكال والخصائص الفيزيائية للأسطح وربما وظائف أخرى مثل التعرف على الألوان في الطبيعية لنسهيل الرسم والتلوين.

كل ما سبق لا يزال قيد التطوير بواسطة مجموعة من خبراء ومخترعي ابل في معامل البحث والتطوير الخاصة بها وقد تقدمت بأكثر من براءة اختراع لكل ما سبق ذكره والإشارة إليه.

قلم ابل تم إطلاقه أول مرة عام 2005 ثم أطلقت ابل الجيل الثاني منه عام 2008 ولذا نحن في انتظار جيل ثالث من القلم ربما تكشف عنه ابل هذا العام بالتوازي مع أجهزة ايباد جديدة.

سعر قلم ابل حالياً هو 130 دولار أمريكي تقريباً، وإذا كان ذلك غير مناسب لك فإليك بعض بدائل قلم ابل الرخيصة.