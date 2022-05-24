قط أوكراني يحصد جائزة أفضل المؤثرين في مهرجان كان

يتجاوز التضامن الغربي مع أوكرانيا ودعمها ضد الهجوم الروسي السياسة والاقتصاد وحتى الرياضة إلى الفن والثقافة، بل من الإنسان إلى أليف الحيوان، حيث حصل القط الأوكراني ستيبان على جائزة كواحد من أفضل المؤثرين والمدونين في العالم، على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي 2022.

وتواجد “ستيبان” في منتدى أفضل المؤثرين والمدونين في العالم في أحد أفخم فنادق مدينة كان الفرنسية يومي 18 و19 من شهر مايو الجاري، وسار على السجادة الحمراء بصحبة نجم تيك توك الإيطالي ذائع الصيت “كابي لام”، مدون الفيديو الشاب، الذي يعد ثاني أكثر المدونين متابعة على TikTok-بحسب صحيفة لا ستامبا الإيطالية.

وظهر القط ستيبان في منتهى الأناقة مع كابي في بدلته التوكسيدو، حيث ارتدي القط المدون ربطة عنق بألوان العلم الأوكراني في حفل افتتاح منتدى المدونين وقُدمت جائزة القط المؤثر الأوكراني، من قبل سانتا ديموبولوس، والتي شاركت صورة مع ستيبان بعد الحفل على صفحتها الشخصية على أنستغرام.

يُذكر أنه في بداية الحرب الروسية على أوكرانيا تم إجلاء ستيبان الذي كان يعيش في خاركيف إلى فرنسا، حيث “تمكن من جمع 10 آلاف دولار لمساعدة الحيوانات الأوكرانية، وقد انتقل من جحيم الصواريخ والقنابل والذعر من الموت والعيش بين البيوت المدمرة ، ليرحل كملايين الأوكرانيين إلى مكان أكثر أماناً في قطار من خاركيف إلى الحدود مع بولندا”، وفقًاً لما ذكرته مالكته “آنا” عن رحلة رحيله من أوكرانيا على صفحته loveyoustepan على أنستغرام.

وتجدر الإشارة إلى أن “ستيبان” قط ونجم اجتماعي لديه أكثر من 1.3 مليون متابع ساعده أصدقاؤه المؤثرون وعائلته في الانتقال من بولندا إلى فرنسا وتشاء الأقدار أن تمضي الأيام الشاقة واللحظات العصيبة ليصبح القط نجم منتدى المدونين في “كان” ومن أفضل المؤثرين والمدونين في العالم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها شهرته لصالح بلاده، ففي مارس الماضي أطلق حملة لجمع التبرعات وصلت إلى 10 آلاف دولار لصالح 5 منظمات لمساعدة المتضررين من الحرب في أوكرانيا.

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