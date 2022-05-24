سامسونج جالكسي زد فولد 4 – تفاصيل جديدة حول مواصفات الكاميرا الخلفية!

بدءًا من الأسبوع الماضي بدأت تسريبات هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 – Samsung Galaxy Z Fold 4 في الظهور على الإنترنت وهي عبارة عن مجموعة من العروض المستندة على تصميمات CAD.

يبدو أن تصميم الهاتف الجديد سيكون مُشابه لنفس تصميم هاتف الجيل الحالي، سامسونج جالكسي زد فولد 3. ولكن من المحتمل أن يكون أقصر من حيث الطول ولكن بقطر أعرض قليلاً. ربما سيأتي بتصميم مشابه إلى نفس تصميم هاتف Oppo Find N.

بعض التسريبات السابقة أشارت إلى احتمالية احتواء الهاتف على تصميم كاميرا خلفية مماثل لنفس تصميم الكاميرا الخلفية على هاتف سامسونج جالكسي إس 22 ألترا.

الآن، لدينا تسريب جديد يستعرض مواصفات الكاميرا الخلفية في هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4، حيث يفيد التسريب إلى أن الهاتف سيحتوي على كاميرا خلفية بارزة من الغطاء الخلفي.

التسريب قادم من Ice Universe على موقع تويتر والذي أشار في تغريدته أن الهاتف سيحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية تمتاز بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تقريب تيليفوتوغرافي بمعدل تقريب بصري 3x.

من خلال هذا التسريب يتضح لنا أن هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 سوف يستخدم نفس تكوين الكاميرا المتواجد على كل من جالكسي إس 22 وجالكسي إس 22 بلس، وتحديداً الكاميرا الرئيسية والعدسة الفائقة الاتساع.

وقد أشار المُسرب في تغريدته أن الهاتف الجديد سيأتي بأفضل كاميرا تقريب بمعدل 3x انتجتها الشركة الكورية الجنوبية على الإطلاق. وهذا من أجل التأكد من توفير الجيل الجديد من هواتف سامسونج القابلة للطي نتائج مُحسنة في قدرات التصوير الفوتوغرافي.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4

يُقال أنه سيتم تجهيز الهاتف بشاشة عرض ثانوية قياس 6.2 بوصة، بينما سيصل قطر الشاشة الداخلية إلى 7.6 بوصة، وبهذا الشكل تكون الشاشة أقصر وأعرض من هاتف الجيل الحالي.

ستجتوي الشاشة الداخلية على كاميرا أسفل الشاشة، ولكن لم يتم التطرق خلال التقرير للحديث عن قدراتها، أيضاً لا توجد أي تفاصيل حول مواصفات الكاميرا الأمامية. من المحتمل أن تأتي الكاميرا الأمامية وكاميرا أسفل الشاشة بنفس التكوينات التي رأيناها على هاتف جالكسي زد فولد 3.

بالتأكيد سيتم تجهيز الهاتف بشريحة كوالكم الرائدة Snapdragon 8 Gen1 Plus وسيحتوي على بطارية سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي واللاسلكي العكسي.

يبقى سؤال واحد يتردد على ألسنة جميع المستهلكين وهو: “هل سيحتوي الهاتف على فتحة مخصصة لصومعة قلم S-Pen أم لا”؟