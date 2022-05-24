مطورو غوغل يختبرون نظارة تعرض الترجمة من اللغات الأخرى

عرضت شركة غوغل خلال مؤتمر مطوري غوغل “آي . أو” نموذجاً لاختبار نظارة بمقدورها عرض الترجمة من اللغات الأخرى في مدى رؤية المستخدم أثناء المحادثة مع شخص آخر.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها طويلة المدى لتطوير نظارات ذكية تستطيع عرض الترجمة مكتوبة وبشكل آلي، وقد أطلقت غوغل على هذه التقنية “الترجمة الفورية النصية”، حيث تم خلال المؤتمر عرض فيديو لتوضيحها دون المزيد من التفاصيل.

وفيما لم تكشف الشركة المزيد من التفاصيل الفنية الخاصة بهذه النظارة مثل عمر بطاريتها؛ فإنها من الخارج تشبه النظارة التقليدية ذات الإطار، باستثناء أنها أكبر قليلًا.

وتجدر الإشارة إلى أن تكنولوجيا دمج المحتوى الرقمي في بيئة خارجية سواء على شاشة عرض مباشرة أو في مدى رؤية المستخدم تعرف باسم الواقع المعزز AR والمعروف أن شركات أخرى مثل آبل وفيسبوك تعمل على تطوير نظارات ذكية باستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز، فمنذ سنوات قليلة عرضت شركة بوش الألمانية نموذجًا اختباريًا لنظارة تعرض أسهما لتحديد الاتجاهات أمام عين المستخدم لمساعدته في الوصول إلى مقصده.

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