متجر التطبيقات الروسي NashStore يتحدى العقوبات

شهد متجر التطبيقات الروسي الجديد NashStore “إقبالاً ممتازًا من قبل المستخدمين في الأسبوع الأول من عمله”، بحسب وصف القائمين عليه، حيث أشارت شركة ” Digital Platforms” الروسية المطورة للتطبيق إلى “أن المتجر الجديد شهد في الأسبوع الأول من إطلاقه دخول أكثر من 657 ألف مستخدم، كما قام المطورون بتحميل وإرسال أكثر من 5 آلاف تطبيق ليتم التحقق منها لتعمل مع المتجر، وتم التحقق من 1500 تطبيق تقريبا”.

كما قام المستخدمون، خلال الأسبوع الأول من عمل المتجر باستخدامه نحو 1,3 مليون مرة لتحميل العديد من التطبيقات، منها تطبيقات : 2Gis، و RuTube، VTB Online، و SberMarket، و AlfaBank وغيرها، وفقًا لمعلومات “روسيا اليوم”.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Digital Platforms قد أعلنت عن نيتها إطلاق متجر جديد للتطبيقات في مارس الماضي بعد أن فرضت بعض الشركات ومتاجر التطبيقات الأجنبية قيودا على التطبيقات والبرمجيات الروسية، وأشارت الشركة حينها إلى أن المطورين باشروا العمل على تطوير خدمات متنوعة للمتجر منها خدمات الدفع الإلكتروني عبر بطاقات Mir المصرفية، لتعلن الشركة في 9 من شهر مايو الجاري عن فتح باب التسجيل للمطورين بالنسبة لمتجرها، وبعد أسبوع تقريبا بات المتجر متاحا للمستخدمين.

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