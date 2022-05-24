القاهرة تحتضن النسخة 9 للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

سجلت العاصمة المصرية القاهرة عودة مهرجانها الدولي للطبول والفنون التراثية إلى شارع المعز في قلب المدينة القديمة بعد أن غاب في دورته السابقة العام الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

اختارت هذه الدورة التاسعة من المهرجان تونس ضيف الشرف لهذه النسخة كما تحيي حفلات المهرجان فرق من اليمن والمكسيك وإسبانيا وبنغلادش وإندونيسيا والفلبين وأذربيجان والسودان وفلسطين والأردن والكونغو وجنوب السودان والهند، إضافة إلى مصر الدولة المنظمة بمشاركة فرق وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة وعدد من الفرق الأهلية والمستقلة منها فرقة “طبلة الست” و”بيت باند” و”مشوار” و فرقة القلوب البيضاء لذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهد اليوم الثاني من المهرجان حضور المئات من أهل المدينة وعشاق الموسيقى والسياح الذين عجّ بهم مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر لمشاهدة عروض الفرق المشاركة.

تجدر الإشارة إلى أن المهرجان قد انطلق السبت الماضي على مسرح قلعة صلاح الدين الشهيرة تحت شعار “حوار الطبول من أجل السلام” واشتركت الفرق كافة في ورشة موسيقية دولية بقيادة الفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس ورئيس المهرجان الذي قال إن هذه الدورة هي الأكبر من حيث عدد الفرق حيث تقدمت أكثر من 50 فرقة محلية ودولية بطلب للمشاركة تم اختيار نحو 40 منها،

وتستمر العروض حتى 28 من شهر مايو في قصر الأمير طاز ومركز الطفل للحضارة والإبداع “متحف الطفل” وساحة الهناغر بدار الأوبرا وقبة الغوري.

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