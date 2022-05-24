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تطوان المغربية تحدد العاشر من يونيو موعدًا لمهرجانها السينمائي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حددت إدارة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط الذي ينتظم سنويا في المغرب، إقامة دورة هذا العام في الفترة من 10 إلى 17 من شهر يونيو ، بعد غياب بسبب تفشي وباء كورونا، وتنظيم دورة أخرى افتراضية عن بعد.

ويأمل منظمو المهرجان في أن تعيد الدورة الـ 27 الزخم إلى مدينة تطوان لتعود كما كانت “فضاءً رحبًا للقاء بين صناع السينما وعشاقها على ضفاف البحر الأبيض المتوسط”.

يشار إلى أن يتنافس في هذه الدورة 12 فيلمًا تعرض على لجنتي الفيلم الطويل كما تشارك 8 أفلام وثائقية وتعقد مناقشة للأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية مباشرة بعد عرضها على امتداد أيام المهرجان، فيما سيشهد وسط تطوان عرض فيلمي الافتتاح والختام والأفلام الخاصة ببرنامج التكريم وأخرى تعرض خارج المسابقة الرسمية، علاوة على الأفلام المدرجة في برنامج سينما الأطفال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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