تطبيق “تيك توك” يطلق ميزة جديدة

يعمل تطبيق تيك توك المثير للجدل على إطلاق اشتراكات مدفوعة لمشاهدة البث التدفقي الخاص بصنّاع المحتوى، مما سيجعل الشركة ونجومها أقل اعتمادًا على عائدات الإعلانات، حيث كشفت المنصة عبر مقطع فيديو أن الميزة الجديدة ستخضع للاختبار اعتباراً من الخميس.

وأضافت الشركة أن هذه الميزة ستُتيح لصنّاع المحتوى أن “يدرّوا إيرادات شهرية مُتوّقعة” ويكيّفوا بثهم المباشر بأسلوبهم الشخصي، كما نشر التطبيق عددًا كبيرًا من مقاطع الفيديو الخاصة بمنشئي محتوى يشيدون بامتيازات يحصل عليها المعجبون في حال اشتركوا، من بينها استخدام رموز تعبيرية مخصصة ومرتبطة بعالمهم خلال المحادثة أثناء البث التدفقي.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت في مطلع مايو الجاري أنها تدرس تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى على المنصة، مقتربة بالتالي من النموذج المُعتمد لدى المنصات المنافسة.

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