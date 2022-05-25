ايفون 14 برو – ميزة الشاشة الدائمة Always On Display قد تتوفر أخيراً!

ميزة الشاشة الدائمة Always On Display قد تشق طريقها أخيراً إلى هواتف الايفون مع هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس بعد سنوات من الانتظار.

كما هو متوقع ستأتي هواتف ايفون 14 برو 14 برو ماكس بتقنية بروموشن ProMotion والتي سوف تغير معدل تحديث الشاشة Refresh Rate بحسب المحتوى المعروض على الشاشة.

بحسب آخر التسريبات، فإن تلك التقنية على هواتف ايفون 14 برو ستجعل معدل تحديث الشاشة يتراوح بين 1 هيرتز كحد أدنى إلى 120 هيرتز كحد أقصى.

حالياً، هواتف ايفون 13 برو لها شاشة من نوع LTPO وتدعم معدل تحديث متغير للشاشة بين 10 إلى 120 هيرتز ولا تدعم تقنية الشاشة الدائمة.

مثل ساعة ابل، ستأتي هواتف ايفون 14 برو بشاشة من نوع LTPO مع معدل تحديث يمكن أن ينخفض إلى 1 هيرتز فقط ما يجعلها مناسبة لتقنية الشاشة الدائمة بدون استنزاف طاقة البطارية.

محلل ابل الشهير Ross Young والمتتبع لسلاسل الإمداد الخاصة بها توقع إضافة ميزة الشاشة الدائمة Always On Display إلى هواتف ايفون 14 برو القادمة.

معدل التحديث المنخفض حتى 1 هيرتز سوف تكون مناسبة لهذه الميزة التي طال انتظارها، وهو نفس الأسلوب الذي تعتمد عليه سامسونج في هواتفها.

ميزة الشاشة الدائمة Always On Display تتيح عرض معلومات ومحتوى بشكل دائم على الشاشة (شاشة القفل) مثل الوقت والتاريخ والإشعارات وربما أشياء أخرى كحالة الطقس وصورة أو مقولة ثابتة.

لا شيء مؤكد حتى تقوم ابل بالإعلان الرسمي عن الهواتف نهاية العام الجاري.