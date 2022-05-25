أوبو تُطلق سلسلة Reno 8 في الخارج بمواصفات ثورية!

أطلقت العلامة التجارية الصينية سلسلة Oppo Reno 8 في الصين مؤخراً. تتألف العائلة الجديدة من ثلاثة هواتف ذكية جديدة وهي Reno 8 و Reno 8 Pro و +Reno 8 Pro.

على الرغم من تطابق هواتف السلسلة من حيث التصميم إلا أن هناك بعض الاختلافات البارزة من حيث المواصفات الرئيسية. جدير بالذكر أن السلسلة الجديدة جاءت لتحيل محل سلسلة Reno 7 التي تم إطلاقها العام الماضي. ولكن بالإضافة إلى مجموعة الهواتف الذكية فقد أعلنت الشركة عن تابلت Oppo Air Pad.

مواصفات سلسلة Oppo Reno 8

بادئ ذي بدء، يحتوي كل من Reno 8 و Reno 8 Pro على شاشة قياس 6.43 بوصة تحتوي على فتحة ثقب في الركن العلوي الأيسر من أجل إيواء كاميرا الصور الشخصية. بينما يحتوي إصدار +Reno 8 Pro على شاشة أكبر من حيث الحجم قياس 6.7 بوصة مع فتحة ثقب مركزية.

جميع هواتف السلسلة الجديدة تمتلك شاشة عالية الدقة بلوحة عرض AMOLED دقتها +FHD بمعدل تحديث 120Hz ما عدا الإصدار الأساسي يحتوي على شاشة بمعدل تحديث 90Hz.

من حيث التصميم والمظهر، تحتوي السلسلة على وحدة كاميرا ثلاثية في الخلف بداخل جزيرة مربعة الشكل تأوي العدسات الخلفية ووحدة إضاءة Flash LED. ولكن من الممكن ملاحظة أن جزيرة الكاميرا أكبر من حيث الحجم مع الإصدارين الاحترافيين Reno 8 Pro و +Reno 8 Pro.

الجدير بذكره أن الهواتف الثلاثة تمتاز بتصميم المظهر الصندوقي الذي يجعلها قريبة في الشكل مع هواتف شركة آبل، كما إنها تحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

مظهر الكاميرات الخلفية على الهواتف الثلاث يشبه التصميم الرياضي والشبابي. جميع الهواتف تحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل. كل من إصداري Pro و +Pro يحتويان على عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

بداخل أحشاء هواتف السلسلة توجد شريحة MariSilicon X NPU من أجل تعزيز قدرات التصوير على الهواتف والحصول على معايرة ألوان فائقة الدقة من المستوى التالي. هواتف السلسلة جميعها لديها كاميرا في الأمام بدقة 32 ميجابكسل من أجل الصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

نأتي إلى المواصفات الفنية الداخلية، حيث يحتوي الإصدار القياسي على معالج Dimensity 1300 SoC الجديد من شركة ميديا تيك، بينما يحتوي إصدار Pro على معالج Snapdragon 7 Gen1 الذي تم الإعلان عنه مؤخراً خلال مؤتمر كوالكم. أما الإصدار المميز في السلسلة “+Pro” يحتوي على معالج Dimensity 8100 Max SoC.

جميع الهواتف الثلاثة تأتي بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 12 جيجابايت رام ومساحة تخزين داخلية تصل مساحتها إلى 256 جيجابايت. تستمد الهواتف جميعها الطاقة من بطارية سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 80 وات.

للأسف لم يسعنا معرفة أسعار هواتف السلسلة الجديدة نظراً لأن قيمتها بالعملة المحلية في الصين “اليوان الصيني” ولكن سنتمكن من معرفة بقية التفاصيل خلال الفترة القادمة بمجرد أن يتم إطلاق السلسلة في السوق العالمية.