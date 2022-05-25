بريطانيا تسك عملة عملاقة احتفالا باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث

أعلنت دار سك العملة البريطانية الملكية عن سك أكبر عملة في العالم احتفالاً باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث الثانية.

وقال المدير الفني لدار سك العملة الملكية بول مورغان إنهم طبعوا على أحد وجهي العملة صورة الملكة في سن الـ 96 عامًا، في حين طبع على الوجه الثاني الأحرف الأولى من اسم الملكة، ولقبها وتاج.

وأشار إلى قيمة العملة العملاقة التي يصل قطرها إلى 22 ملم تبلغ 18,772 دولارًا.

وأكد أن حجم القطعة الضخم وقطرها ساهم في الوصول إلى مستوى استثنائي من الدقة في التصميم.

يذكر أن دار سك العملة الملكية أصدرت 1,3 مليون قطعة نقدية من فئة 50 بنسا بمناسبة مرور 70 عامًا على الاحتفال بتولي الملكة إليزابيث الثانية العرش.

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