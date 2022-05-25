أنف زلاتان إبراهيموفيتش يعرض للبيع بمزاد علني بسبب خيانته

قام مشجعون سويديون غاضبون بعرض أنف اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والمقطوع من تمثاله الموجود في مدينة مالو للبيع بمزاد علني على موقع إيباي.

وقال المشجعون إنهم يحتجون من خلال هذا المزاد على تحويل كرة القدم إلى تجارة، وعلى خيانة إبرا لناديه الأم مالمو، بعدما استثمر في نادي هاماربي المنافس والموجود في ستوكهولم.

وأشاروا إلى أنهم وضعوا 3 نسخ طبق الأصل من أنف التمثال البرونزي، ووجهوا رسالة للاعب السويدي قالوا فيها: إن تفضيل المال على الحب قد يكلفك غاليًا.

ووصل المزاد حتى 24 مايو إلى 610 دولارات مع توقعات بزيادة الرقم خلال الأيام القادمة، وقال المنظمون إنهم سيَعملون على الاستفادة من الأموال التي ستجمع من أجل محاربة كرة القدم التجارية والتركيز على حب الأندية واللعبة.

يذكر أن تمثال إبراهيموفيتش الذي نصب في مالمو عام 2019 تعرض لاعتداءات متكررة بعدما أعلن استثماره في نادي هاماربي، حيث انتزع أنفه، قبل أن يتم قطع قدماه في يناير 2020.

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