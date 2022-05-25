آبل تؤجل طرح أجهزتها.. والسبب نقص التوريدات

أكدت التقارير الواردة من شركة آبل تأجيل الشركة طرح عدة أجهزة جديدة؛ بسبب نقص التوريدات.

وقالت إن تأجيل شحن التوريدات حتى أغسطس القادم سيؤثر بشكل كبير على وصول الجيل الجديد من أجهزة آبل في موعده المحدد.

وأشارت التقارير إلى أن جميع الأجهزة التي أعلنت عنها في العام الماضي بما فيها MacBook Pro، وأجهزة Mac Studio، وشاشة Studio سيتم تأجيلها.

ولا يعد هذا التأجيل الأول الذي تعلن عنه آبل، إذ سبق لها تأجيل طرح هذه الأجهزة من فبراير إلى يوليو القادم بسبب نقص التوريدات.

يذكر أن آبل عانت كثيرًا منذ بداية جائحة كورونا في نقص سلالات التوريد بسبب الإغلاق؛ الأمر الذي أثر بشكل سلبي على إنتاجها وأخّر إصدار العديد من الأجهزة.

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