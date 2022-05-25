من أجل تحسين أداء الكاميرا – سامسونج تطرح تحديث هام لهواتف جالكسي S22!

طرحت شركة سامسونج مؤخراً تحديث جديد لهواتف سلسلة جالكسي S22 وقد تلقى المستخدمين في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية هذا التحديث للتو. يبدو أن التحديث الجديد يلعب على محور أساسي واحد وهو لغرض تحسين أداء الكاميرا على هواتف السلسلة.

في الوقت الحالي، يصل هذا التحديث إلى جميع هواتف السلسلة الثلاثة في الولايات المتحدة الأمريكية للإصدارات المغلقة بواسطة شركات الاتصالات المحلية في الولايات.

سلسلة جالكسي S22 تتلقى تحديث هام لتحسين أداء الكاميرا

التحديث الجديد يأتي برقم إصدار S90 * USQU2AVE4 ومن المتوقع أن يصل إلى بقية هواتف السلسلة الأخرى الغير مقفلة وإلى جميع المناطق الأخرى خلال الأيام القليلة القادمة.

بناءً على عدة تقارير فإن التحديث الجديد يجلب المزيد من التحسينات لوظائف الأجهزة الأساسية والعمل على استقرارها بشكل أفضل. ولكن يبدو أن الغرض الرئيسي من التحديث هو تحسين أداء الكاميرا على هواتف السلسلة ولا سيما هاتف جالكسي إس 22 ألترا.

فإذا كنت تواجه أي نوع من المشاكل أو الأخطاء أثناء استخدامك للكاميرا على أي من هواتف سامسونج الرائدة لعام 2022 فمن المتوقع أن يوفر التحديث القادم الكثير من الإصلاحات لجميع تلك المشاكل أو هذه الأخطاء في غضون أيام قليلة.

ولكن مع ذلك، لا ينبغي أن تعلق آمالك على أية ميزات جديدة حيث لا تزال السلسلة جديدة تماماً في سوق الهواتف الذكية ولم يتجاوز عمرها الثلاثة أشهر على أقصى تقدير – باختصار شديد من المتوقع ألا تلاحظ أي ميزات جديدة أو تغييرات سوى بعض التحسينات التي تحدثنا عنها منذ قليل – من أجل الكاميرا.

فقط عليك الانتظار لعدة أيام قليلة إضافية حتى يصل إليك التحديث الجديد حيث يمكنك تنزيله عبر الهواء من خلال تطبيق الإعدادات في الهاتف وما عليك سوى الانتقال إلى حول الهاتف ثم تحديثات النظام والبدء في تحديث الهاتف.

هذا هو التحديث الثاني على التوالي خلال شهر واحد، حيث تلقت هواتف السلسلة تحديث جديد مؤخراً – خلال الشهر الماضي – وتحديداً خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل، ومع ذلك لم تتوانى الشركة في العمل على تحسين أداء هواتفها الرئيسية حتى قبل أن يصل التصحيح الأمني الخاص بشهر مايو.