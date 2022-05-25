صابر الرباعي يطلب الدعاء لوالدته بعد تعرضها لوعكة صحية

أعلن الفنان التونسي صابر الرباعي عن تعرض والدته لوعكة صحية مفاجئة، حيث نشر صورة تجمعه بوالدته من داخل المستشفى على حسابه في تويتر، ودعا لها بالشفاء العاجل، وطلب من محبيه ومتابعيه الدعاء لها.

وظهرت والدة الفنان التونسي وهي في سرير المستشفى، ووضع بأنفها أنابيب طبية، وبدت في حالة صحية مستقرة.

وتفاعل عشاق النجم التونسي مع الصورة بشكل كبير، وتمنوا الشفاء العاجل لوالدة أمير الغناء العربي.

وكان صابر الرباعي قد كشف قبل عدة ساعات من دخول والدته إلى المستشفى عن استعداده لإحياء حفل غنائي في باريس يوم 18 يونيو القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية