كندا تعلن اكتشاف 15 إصابة بجدري القرود

قالت السلطات الصحية الكندية إنها رصدت 15 إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود في إقليم كيبيك حتى 23 مايو الجاري.

وتوقع وزير الصحة الاتحادي الكندي جان إيف دوكلو اكتشاف حالات جديدة بعد رصد الكثير من حالات الاشتباه في الأقاليم الأخرى، والتي تم إرسالها إلى المختبر من أجل فحصها.

ولم يكشف الوزير الكندي عن الأعراض التي رافقت الحالات التي تأكدت إصابتها بهذا المرض.

وكانت كندا قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود، وقالت في الإعلان إن السلطات في إقليم كيبيك تفحص 17 حالة اشتباه.

يذكر أن مرض جدري القرود عدوى فيروسية تشبه إلى حد ما الجدري البشري لكنه أقل خطورة منه، واكتشف لأول مرة عام 1958 بين مجموعة من قرود الماك.

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