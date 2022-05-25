كوالكوم تكشف عن أحدث معالجاتها وأكثرها تطورا

أعلنت شركة كوالكوم الأميركية عن معالج Snapdragon 8 Plus Gen1 والذي يعد أحدث معالجات الشركة وأكثرها تطورًا.

وزودت الشركة هذا المعالج بأنوية يصل ترددها إلى 3,2 غيغا هرتز، وقالت إن المعالج الجديد يقدم أداء أفضل بنسبة 10% من معالج Snapdragon8 Gen1.

وسيَمنح هذا المعالج بطارية الهاتف زيادة بمقدار 50 دقيقة عن معالج Snapdragon8 Gen1 وذلك بفضل تصميمه بطريقة خاصة تعمل على ترشيد الطاقة بنسبة 15%، والاعتماد على تقنية TSMC.

وعمدت كوالكوم إلى تصميم المعالج الجديد بطريقة تحافظ على استمرارية عمل الأنوية بالتردد الأقصى، ودون انقطاعات خلال استعمال الهاتف؛ الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على سرعة تحميل البيانات أثناء عمل الهاتف مع شبكات الجيل الخامس.

وأكدت الشركة فعالية المعالج مع ألعاب الفيديو الجديدة وعمله بشكل سلسل ومتوافق معها.

يذكر أن كوالكوم لم تكشف عن الأجهزة الذكية الجديدة التي ستزود بمعالجها القوي.

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