محرك بحث جوجل يحصل على ميزة التعرف على المنتجات في العالم الحقيقي!

خلال مؤتمر جوجل السنوي Google I/O 2022 أعلنت الشركة الأمريكية عن بعض التحسينات الجديدة التي طالت خدماتها الرئيسية ولعل أبرزها محرك البحث العالمي “Google Search”.

حيث أكدت الشركة على أن محرك البحث الخاص بها سيكون قادراً في المستقبل القريب على التعرف على المنتجات في العالم الحقيقي وتحديدها وتصنيفها وتوضيح خصائصها ووظائفها.

ميزة استكشاف المشهد تساعد على استكشاف الأشياء من حولك

بمساعدة أداة عدسة جوجل “Google Lens” ستكون قادراً على استخدام ميزة جديدة تُسمى “scene exploration” والتي تعني بالعربية “استكشاف المشهد” وبدورها ستساعد الميزة الجديدة على استكشاف الأشياء في البيئة المحيطة من حولك.

بالطبع هذه الميزة ستلعب دور بالغ الأهمية أثناء التسوق من المتاجر لأنك ستكون قادراً على استكشاف المنتجات وتصنيفها وتحديدها بمساعدة عدسة جوجل وهو ما لم يكن متاح في السابق.

فعلى سبيل المثال ستكون أداة عدسة جوجل قادرة على استكشاف جميع المنتجات المتواجدة على أرفف المتاجر وتصنيفها ومسحها ثم عمل تصفية لها بناءً على أراء المراجعين وأعلى التقييمات التي حصلت عليها لكي تحصل أنت في النهاية على أفضل منتج متوفر على هذا الرف.

وعلى الرغم من كل ذلك، فلم تذكر جوجل متى ستصل ميزة “استكشاف المشهد” الخاصة بها إلى خدمة عدسة جوجل، ولكن كل ما ذكرته الشركة أنها قادمة “خلال وقت قريب” وهو أمر غريب بعض الشيء ولكن وارد.

وخلال كلمتها أثناء المؤتمر أضافت أن هناك ميزات جديدة ستطول خدمة البحث المتعدد حيث من المحتمل أن يتم استخدام هذه الميزة من أجل البحث عن الأشياء بواسطة الصور مما يزيد من فرصة الحصول على مزيد من التفاصيل من خلال نتائج البحث وهو ما يعتبر بحث أكثر تطوراً من البحث العادي.

استخدمت الشركة بعض الأمثلة لتوضيح الميزة الجديدة من خلال “صنبور لحوض الماء” وبمجرد التقاط صورة له استطاع محرك البحث إيجاد مصطلحات ذات صلة مثل “خرطوم مياه” أو “بالقرب مني” لتضييق نطاق البحث. بالطبع الغرض من هذه الميزة هو إيجاد أفضل المتاجر القريبة منك التي تبيع هذه المنتجات بالضبط.

وقد صرحت جوجل خلال كلمتها بأن هذه الميزة مقتصرة على اللغة الإنجليزية فقط وسوف تصل إلى محرك البحث لاحقاً خلال عام 2022 الجاري.