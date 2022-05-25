إطلاق البرومو الرسمي لفيلم المهمة المستحيلة 7

كشفت شركة بارامونت عن المقطع الدعائي الترويجي الأول لفيلم “المهمة المستحيلة 7″، للفنان العالمي توم كروز.

وحمل المقطع الترويجي العديد من المشاهد المشوقة، حيث ظهر توم كروز بشخصية إيثان هانت، كما كشف المقطع عن عودة الممثل الكندي هنري كزيرني الذي شارك في فيلم “المهمة المستحيلة”، الذي عُرض عام 1996، حيث سيؤدي دور يوجين كيتريدج، وهو ذات الدور الذي لعبه في المشاركة السابقة.

كما قام توم كروز بنشر ذات المقطع على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، وسط تفاعلٍ كبير من متابعيه.

وكان الجزء السابع من هذا الفيلم قد تأجل عرضه عدة مرات، بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أوقف التصوير عدّة مرات.

يُذكر أنّ فيلم “المهمة المستحيلة7″، سيعرض في دور السينما العالمية في 14 يوليو 2023.

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