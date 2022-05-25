فطريات الفم.. أسباب حدوثها وطرق علاجها

أكدت جمعية برودينت الألمانية وجود مجموعة من الأسباب الكامنة وراء حدوث فطريات الفم، وحددت هذه الأسباب بجفاف الفم المرافق لمرض السكري، إهمال العناية بالفم والأسنان، بالإضافة إلى تناول المضادات الحيوية لفترات طويلة.

وحددت الجمعية الألمانية أعراض الإصابة بها بالاحمرار الشديد في الفم، ظهور بقع بيضاء من الصعب إزالتها عن طريق التنظيف، بالإضافة إلى الشعور بحرقة في الفم، وتغير مذاق الأطعمة، والشعور بألم عند البلع.

ودعت الجمعية الألمانية إلى تجنب الوصفات المنزلية كشاي البابونج؛ لأن مفعولها يكون عكسيًا.

وحثّت على استشارة الطبيب من أجل الحصول على العلاج المناسب، والذي يكون عادة صبغة أو محلول غرغرة يساعد في القضاء عليها خلال فترة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أيام.

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