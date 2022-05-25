هل يتأخر إطلاق ايفون 14 هذا العام؟

خلال عام 2020 ووقت تفشي وباء فيروس كورونا تأخر الإعلان عن هواتف ايفون 12 آنذاك وإطلاقها في الأسواق، فهل يتكرر الأمر مجدداً هذا العام 2022؟

بالتأكيد شهد العالم انحصاراً لوباء فيروس كورونا إلا أن بعض المقاطعات في الصين أعادت الإغلاق مرة أخرى تحاشياً لإعادة تفشي الوباء مرة أخرى مما أثر سلباً على الخطة الزمنية لعملية إنتاج ايفون 14.

بحسب الصحافة الآسيوية والتقرير الذي نشره موقع Nikkei Asia الآسيوي فإن ابل الآن تحاول استعجال المصانع من أجل تفادي تأخير إنتاج هواتف ايفون 14.

بحسب التقرير الصحفي، فإن على الأقل هاتف واحد من هواتف ايفون 14 سيتأخر إنتاجه عن المواعيد المقررة بسبب الاضطرابات التي أحدثها الإغلاق الثاني الجزئي في الصين.

التأخير راجع جزء منه أيضاً إلى تعطل عمليات التصنيع داخل المصانع والتي بدروها ترجع إلى تأخر المكونات القادمة من موردي ابل.

قبل دخول المنتجات إلى عمليات التصنيع الواسعة، تمر بعدة مراحل للتطوير والتجميع واختبار الجودة ثم تعديل عملية الإنتاج مرة أخرى للحصول على أفضل نتيجة ممكنة بأعلى كفاءة وأقل وقت.

من المفترض أن تبدأ عمليات الإنتاج الكبرى لهواتف ايفون 14 في شهر أغسطس المقبل، وإذا ما تمت عمليات الإنتاج بشكل طبيعي فسوف يبدأ إطلاق الهواتف كما هو معتاد بدايةً من شهر سبتمبر المقبل.

أما في حالة تعطل الخطط الزمنية الخاصة فسوف نشهد تأخر وصول إصدار او أكثر من هواتف ايفون 14.

هذا العام تخطط ابل لإطلاق 4 إصدارات مختلفة من ايفون 14 ليس منها الإصدار الأصغر “ميني” والذي حقق مبيعات دون المستوى المطلوب على مدار العامين الماضيين.

الإصدارات الأربعة سيكون منها إصداران عاديان ربما مع كاميرا ثنائية ومعالج A15 وإصداران آخران “برو” أغلى ثمناً بكاميرا ثلاثية ومعالج A16 بحسب التسريبات.

أسعار هواتف ايفون 14 قد تشهد ارتفاعاً بعض الشيء هذا العام لبعض الاعتبارات الاقتصادية والسياسية العالمية منها ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات المحلية.