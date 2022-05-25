جديد كارول سماحة.. أغنية إحنا ملوك اللعبة

أطلقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أغنية جديدة باللهجة المصرية في افتتاح بطولة العالم للإسكواش حملت اسم “إحنا ملوك اللعبة”.

وروّجت الفنانة اللبنانية لأغنيتها الجديدة من خلال مشاركة مقطع فيديو من الأغنية على حسابها في انستغرام، قبل طرح الأغنية على المنصات الموسيقية.

وتعاونت كارول سماحة في هذه الأغنية مع الشاعر أحمد حسن راؤول، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي سليمان دميان.

وكانت الفنانة اللبنانية قد حققت نجاحا كبيرا بأغنيتها الجديدة “يا شباب يا بنات” التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب.

وأغنية ” يا شباب يا بنات” من كلمات وألحان سليم عساف.

يذكر أن كارول سماحة وعدت عشاقها بمفاجآت عديدة خلال الصيف القادم، أبرزها أغنية باللهجة المصرية من تأليف أحمد حسن راؤول وألحان محمد رحيم.

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