موتورولا تكشف عن هاتف بقدرات تصوير مميزة

أكدّت شركة موتورولا الأمريكية استعدادها لطرح هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة أطلقت عليه Motorola Frontier.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ هاتفها الجديد سيحصل على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغا بيكسل، تحمل معيارية جديدة للتصوير، وستضم مستشعر Isocell HP sensor الذي يعتمد على خوارزميات ذكية تعمل على إعادة تجميع البيكسلات في الصورة مما يمنحها دقةً كبيرة.

كما ستعمل الكاميرات الموجودة في هذا الجهاز على مساعدة المستخدم في التقاط فيديوهات بدقة 8K.

وأشارت موتورولا إلى أنّ الهاتف الجديد سيعمل بمعالج Snapdragon 8+ Gen1 المتطور، وشاشة مقاس 6.67 بوصة ومعدل تحديث 144 هرتز، تعمل بشكل متوافق مع الألعاب.

ويتميز هذا الهاتف باحتوائه على كاميرا أمامية بدقة 60 ميغا بيكسل، وذاكرة داخلية بسعة 128 و256 غيغا بايت، وعشوائية بسعة 8 و12 غيغا بايت، بالإضافة إلى وجود بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 125 واط.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية أكدّت إطلاق هاتفها الجديد في الأسواق العالمية في يونيو القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية