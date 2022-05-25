شركة سويسرية تطور اختبارات للكشف عن فيروس جدري القردة

أعلنت شركة روش السويسرية للرعاية الطبية -الأربعاء- أنها بمعية الوحدة التابعة لها تعملان على تطوير 3 مجموعات اختبار، للكشف عن فيروس جدري القردة مع انتشار المرض في بقاع من العالم خارج قارة أفريقيا.

وأوضحت الشركة السويسرية أن واحدة من المجموعات الثلاث تكشف مجموعة الفيروسات المعروفة بــ “أورثوبوكس”، وهي المجموعة البيولوجية الكبيرة التي تشمل الفيروسات المسببة لأنواع الجدري المختلفة، جدري القردة وجدري البقر والجدري الذي يصيب البشر ويترك ندوباً تبقى مدى الحياة.

وتكشف المجموعة الثانية عن فيروسات جدري القردة فقط، وتحديداً سلالات غرب أفريقيا ووسط أفريقيا.

وحددت الأبحاث المجموعة الثالثة وهي مخصصة للباحثين، وتكشف كلاً من فيروسات مجموعة “أورثوبوكس” وفيروس جدري القردة.

وتجدر الإشارة – في هذا الصدد- إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت -في وقت سابق- أن ثمة أكثر من 200 حالة مشتبه بها أو مؤكدة في قارتي أوروبا وأميركا الشمالية.

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