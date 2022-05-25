علماء تشيلي يكتشفون بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في القارة القطبية الجنوبية

قال علماء في تشيلي بقارة أميركا اللاتينية: إنهم اكتشفوا بكتيريا في القارة القطبية الجنوبية تحتوي على جينات تمنحها مقاومة طبيعية للمضادات الحيوية ومضادات الميكروبات، كما لديها القدرة على الانتشار خارج المناطق القطبية.

وتتيح هذه “القدرات الخارقة” مقاومة الظروف القاسية الموجودة في أجزاء متنقلة من الحمض النووي، ويمكن أن تنتقل بسهولة إلى بكتيريا أخرى – وفقاً لما أوضحه أندريس ماركوليتا، الباحث بجامعة تشيلي الذي ترأس الدراسة التي نشرتها مجلة علم البيئة الكلي في شهر مارس الماضي.

ويشار إلى أن تربة شبه الجزيرة القطبية الجنوبية، وهي إحدى المناطق القطبية الأشد تضرراً من ذوبان الجليد، بها مجموعة كبيرة متنوعة من البكتيريا يُمثّل بعضها مصدراً محتملاً لجينات ورثتها من الأجداد تمنح مقاومة للمضادات الحيوية، فيما جمع العلماء من جامعة تشيلي عدة عينات من شبه الجزيرة القطبية من 2017 إلى 2019. وأوضح رئيس الدراسة أن بكتيريا الدقائق القطبية أحادية الخلية، لديها “القدرة على تعطيل عمل المضادات الحيوية من نوع بيتا لاكتاماز، والتي تُعدّ ضرورية لعلاج الالتهابات المختلفة”.

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