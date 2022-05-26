سيتمكن المستخدمون قريباً من جدولة الرسائل على تطبيق رسائل جوجل!

العديد منا يعتبر تطبيق رسائل جوجل “Google Messages” بمثابة التطبيق الافتراضي للتعامل مع جميع الرسائل، وغني عن القول، فقد استثمرت شركة جوجل الكثير من الوقت والجهد لتحسين التطبيق على مدار السنوات الماضية.

ويبدو أن الشركة لن تتوقف عند هذا الحد، حيث من المحتمل أن تضيف جوجل بعض التحسينات والميزات الإضافية إلى التطبيق خلال الفترة القادمة والتي من بينها ميزة جدولة الرسائل.

في الوقت الحالي، هناك العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد التي تستخدم تطبيق رسائل جوجل كتطبيق الرسائل الافتراضي، والتي من بينها طبعاً هواتف Google Pixel وهذا أمر طبيعي نظراً لأن التطبيق مملوك من قِبل الشركة الأمريكية، ولكن الأفضل من ذلك أنه متاح للتنزيل والتثبيت على أي هاتف أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي.

التطبيق الشهير للرسائل يحتوي على أطنان من الميزات الاستثنائية والتي من بينها القدرة على فلترة الرسائل وتصنيفها بناءً على رسائل العمل أو الرسائل الترفيهية، هذا وبالإضافة إلى ردود الفعل التي تأتي على هيئة رموز تعبيرية.

سوف تتمكن من جدولة الرسائل على تطبيق رسائل جوجل

في الوقت الحالي، إذا كنت تريد تجربة مجموعة الميزات الجديدة التي طالت التطبيق فيتعين عليك الانضمام إلى البرنامج التجريبي. لحسن الحظ أن الأشخاص في موقع 9To5Google كانوا قادرين على الانضمام إلى هذا البرنامج وتمكنوا من استخدام آخر ملف APK للتطبيق وكانوا قادرين على رؤية بعض الميزات الجديدة في الكود المصدري للتطبيق.

إذا كنت لا تعتمد على تطبيق رسائل جوجل بشكل مكثف، فبالتأكيد أنت لا تعلم طريقة عمله المميزة، سيحاول التطبيق أن يساعدك على تصنيف الرسائل وتمييزها بنجمة من أجل سهولة الوصول إليها لاحقاً.

من الواضح أن الميزة الجديدة سوف تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي من أجل فحص الرسائل والبحث عن كلمات معينة. مجرد تخمين لدينا – فمن الممكن تكون هذه الكلمات مثل “حاول أن تسرع” أو “أسرع” أو “خدمة الطوارئ” أو بعض الكلمات من هذا القبيل التي تدل على أن فحوى الرسالة مهمة.

الميزة الجديدة الأخرى هي أن التطبيق سيساعد المستخدمين على جدولة رسائلهم من أجل إرسالها للطرف الأخر في أوقات محددة بشكل تلقائي.

بالطبع ميزة جدولة الرسائل ليست ميزة جديدة كلياً على تطبيقات المراسلة، وهناك بعض التطبيقات التي توفر هذه الميزة بالفعل ومن أبرزها تطبيق رسائل سامسونج، وهذا كان منذ عدة سنوات أيضاً.

على الرغم من إنها ليست ميزة جديدة ولكن سيكون من الرائع امتلاكها على تطبيق رسائل جوجل، خصوصاً أن هناك الملايين الذين لا يفضلون التعامل مع تطبيقات الرسائل الخارجية.