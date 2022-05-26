كيت موت تكذب رواية آمبر هيرد بشأن جوني ديب

ردت عارضة الأزياء كيت موت خلال إدلائها بشهادتها في قضية جوني ديب وآمبر هيرد على ادعاءات آمبر التي قالت فيها إنها تذكرت شائعات دفع الفنان الشهير لكيت موت على الدرج أثناء فترة ارتباطهما، لذلك قامت بصفعه لمنعه من دفع شقيقتها.

وقالت كيت موت، بعدما تم استدعاؤها كشاهد نفي في قضية التشهير الشهيرة، إنها انزلقت على الدرج وأصيب في ظهرها خلال إجازة في جامايكا أثناء فترة ارتباطهما التي استمرت من عام 1994 حتى عام 1998.

وأشارت إلى أن ديب قام بمساعدتها بشكل فوري، حيث حملها إلى الغرفة واستدعى الأطباء، وأكدت عدم قيامه بركلها أو ضربها.

وكانت آمبر هيرد، البالغة من العمر 36 عامًا، قد رفعت دعوة في فيرجينيا طالبت فيها ديب بدفع 50 مليون دولار، ليرد عليها برفع دعوى تشهير ويطالبها بدفع تعويض بقيمة 100 مليون دولار.

يذكر أن المرافعات الختامية في هذه القضية ستعقد في 27 مايو الجاري.

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