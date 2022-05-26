آبل تكشف الجدول الزمني لمؤتمر المطورين

كشفت شركة آبل عن الجدول الزمني لمؤتمر المطورين الذي سينطلق في 6 يونيو القادم.

وقالت الشركة إن المؤتمر سيشهد حضور عدد من المطورين لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن المؤتمر سينطلق بكلمة رئيسية تبث عبر الإنترنت على موقع الشركة الرسمي، في حين ستبثّ وقائع المؤتمر عبر تطبيق Developer وApple TV ومنصة يوتيوب.

ومن المتوقع أن تستعرض آبل خلال فعاليات المؤتمر أنظمة التشغيل وبرمجيات الشركة الجديدة، بالإضافة إلى الأدوات الجديدة المقدمة للمطورين، والتقنيات الجديدة، والمميزات المقدمة في تطبيق الشركة.

وأكدت آبل اختتام اليوم الأول من المؤتمر بإعلان الفائز بجائزة أفضل تصميم.

يذكر أن آبل ستطلق التحديثات الجديدة من مؤتمر أنظمة IOS 16، وIPadOS 16، وWatch OS، والتحديث الجديد من Mac OS.

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