أكبر معمر في العالم يبلغ عامه الـ 113

يستعد المعمر الفنزويلي خوان فيسينتي مورا للاحتفال بعيد ميلاده الـ 113 وذلك في 27 مايو الجاري، وبعد أسبوع واحد من دخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر معمر في العالم.

وقال طبيبه المباشر إنريك بوخان، إن المعمر الفنزويلي يتمتع بصحة جيدة للغاية، ولا يعاني سوى من ارتفاع بسيط في ضغط الدم، ومشاكل في السمع بسبب التقدم في العمر.

وأشار إلى أن خوان مورا لا يتعاطى أي أدوية، ويمضي أيامه في ولاية تاتشيرا الفنزويلية.

وقال الطبيب إن المعمر الفنزويلي يملك 71 حفيدًا، منهم 41 حفيدًا من أبنائه، 18 حفيدًا من أبناء الأحفاد، و12 حفيدًا من أبناء أبناء الأحفاد.

يُذكر أن خوان مورا بات أكبر معمر في العالم بعد وفاة ساتورينيو دي لافوينتي غارسيا الذي توفي في يناير الماضي عن عمر يناهز 112 عامًا و341 يومًا.

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