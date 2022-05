احتفاءً باليوبيل الماسي للملكة.. بريطانيا تسك أكبر عملة

أنتجت دار سك العملة الملكية البريطانية أكبر عملة لها على الإطلاق، للاحتفال باليوبيل الماسي للملكة إليزابيث، وهي عملة عملاقة يبلغ وزنها 15 كيلوغراما بتكليف من أحد هواة جمع التحف.

واستغرق سك العملة، وهي من الذهب الخالص، ويبلغ قطرها 22 ملليمترا «8.7 بوصة»، 400 ساعة، وتبلغ قيمتها 15 ألف جنيه إسترليني «18772 دولارا»، مع صورة للملكة البالغة من العمر 96 عاما على أحد وجهيها والأحرف الأولى من اسم الملكة ولقبها يعلوها تاج على الوجه الآخر.

وقال المدير الفني في دار سك العملة الملكية بول مورجان: «لكونها أكبر عملة معدنية في المملكة المتحدة حتى الآن، فقد أتاح لنا حجم القطعة وقطرها الوصول إلى مستوى استثنائي من الدقة والتفاصيل».

كما أصدرت دار سك العملة الملكية 1.3 مليون قطعة نقدية من فئة 50 بنسا، للاحتفال بمرور 70 عاما على صعود الملكة إليزابيث على العرش، وهي المناسبة التي تحتفل بها بريطانيا على مدار أربعة أيام من الفعاليات على مستوى البلاد الشهر المقبل.

