ايفون 14 برو – صور جديدة تُظهر التصميم المنتظر والألوان!

لازال أمامنا عدة أشهر قبل الإعلان عن هواتف ايفون 14 برو لكن مع توالي التسريبات والتقارير الصحفية حولها تكون لدينا تصور أوضح عن الهواتف صاغها أحد المصممين في عدة صور مختلفة للجهاز.

هذه الصور الجديدة تُظهر التغييرات التي سنراها في هواتف ايفون 14 برو وتشمل تغيراً في شكل النوتش ليكون على هيئة ثقب دائري للكاميرا الأمامية وآخر بيضاوي لتقنية التعرف على الوجه Face ID.

أيضاً نلاحظ في الجهة الخلفية بروز أكبر للكاميرا الخلفية مما كانت عليه في هواتف ايفون 13، وربما الاستعاضة عن الإطار المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بآخر مصنوع من التيتانيوم.

أيضاً سيكون اللون الأورجواني Purple 🟣 هو أحد الألوان الجديدة المتاحة لإصدارات برو من هواتف ايفون 14.

الصور المرفقة هي من تصميم مقدم برامج يوتيوب Jon Prosser والمالك لقناة Front Page Tech.

تعتبر تلك الصور هي أفضل ما لدينا حتى الآن، وقد اعتمدت كافة التسريبات السابقة حول هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس.

من المنتظر الإعلان عن سلسلة هواتف ايفون 14 في شهر سبتمبر المقبل على أن يتم إطلاقها خلال الربع الأخير من عام 2022.

يُقال أيضاً أن ابل قد تختص إصدارات “برو” من هواتف ايفون 14 ببعض المزايا مثل التصميم الجديد، الكاميرا الثلاثية، معالج ابل A16 الجديد، وتقنية الشاشة الدائمة Always On Display في حين ستكون الإصدارات العادية تقليدية بعض الشيء.