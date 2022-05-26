إطلاق الإعلان الترويجي الأول لفيلم Beast

أطلقت شركة يونيفرسال المنتجة لفيلم Beast الفيديو الترويجي الأول للفيلم الذي سيلعب بطولته الفنان إدريس إلبا.

وحمل مقطع الفيديو الترويجي الكثير من الإثارة والتشويق، حيث ظهر إدريس إلبا فيه وهو يصارع أسدا.

ويتناول الفيلم قصة أب يحاول توطيد علاقته بابنتيه من خلال أخذهما في رحلة إلى جنوب أفريقيا، وتحديدًا إلى المكان الذي التقى فيه زوجته الراحلة.

وفي أفريقيا يلتقي صديقه القديم مارتن باتلز ليبدأ الاثنان رحلة قد يكون مصيرها الموت، حيث يجدا نفسيهما مع الطفلتين في مواجهة أسد مفترس.

وفيلم ” Beast” من تأليف رايان إنجل، وإخراج بالتاسار كورماكور وبطولة إدريس ألبا، ليه جيفريز، شارلتو كولبي، وغيرهم.

يذكر أن الفيلم سيطلق في دور السينما العالمية في أغسطس القادم.

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