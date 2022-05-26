فقدان السمع المفاجئ يستلزم استشارة الطبيب في هذه الحالات

عرف طبيب الأنف والحنجرة الألماني البروفيسور جوتز لينرت فقدان السمع المفاجئ بحالة طبية تصيب أذن واحدة بشكل مفاجئ ودون مقدمات.

وأكد وجود مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى حدوثها وحددها باضطرابات الدورة الدموية في الأذن الداخلية، العدوى الفيروسية، أمراض الأيض كداء السكري، التشنجات الوعائية، التعرض المستمر للضوضاء والتوتر النفسي، بالإضافة إلى تجلط الدم.

وقال إن أعراض فقدان السمع المفاجئ تتمثل في الشعور بالضغط في الأذن، والإدراك المشوش للأصوات، والشعور بالدوار ووجود فراء حول صيوان الأذن.

وأشار الطبيب الألماني إلى أن هذه الأعراض تزول خلال يومين بشكل تلقائي في ظل الراحة والهدوء.

ودعا إلى استشارة الطبيب في حال استمرار الأعراض لأكثر من يومين من أجل معرفة الأسباب التي أدت إلى حدوثها.

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