أحمد حلمي يؤكد افتقاده الفنان حسن حسني

أكد الفنان المصري أحمد حلمي، خلال لقاء تلفزيوني، صعوبة تعويض الفنان الراحل حسن حسني الذي رحل قبل سنوات عدة، وقال لم يستطع أي ممثل تعويضه في السينما.

وأشار إلى أن الفنان الراحل كان يعطى مساحة كبيرة في أدواره، والتي تبنى عادة بعد موافقته على المشاركة في العمل، وذلك نظرا للإمكانات الكبيرة التي يملكها.

وعبّر عن حزنه لرحيله، وقال إنه يفتقده، واعتبر العمل معه نجاحا لأي ممثل شاب، لأن أي فيلم يشارك فيه حسن حسني سيحظى بنسب متابعة كبيرة.

يذكر أن أحمد حلمي شارك مع حسن حسني في 7 أفلام هي: عبود على الحدود، ميدو مشاكل، الناظر، زكي شان، الناظر، خيال مآتة، على جثتي، وجعلتني مجرمًا.

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