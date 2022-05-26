توقعات بانخفاض مبيعات هواتف الايفون خلال عام 2022

من المتوقع أن تشهد مبيعات هواتف الايفون انخفاضاً في عام 2022 الجاري عما كان متوقعاً وفقاً لآخر تقارير المنشورة في صحيفة بلومبيرج الاقتصادية نقلاً عن مصادر لم تسمها.

توقعات المحللين كانت تشير إلى أن ابل كانت ستبيع ما يزيد عن 300 مليون هاتف ايفون خلال عام 2022، على أن تقوم ابل بإنتاج 240 ايفون جديد في حين ستقوم ابل بإنتاج 220 مليون هاتف فقط في عام 2022 أي مثل العام السابق بدون زيادة.

يأتي ذلك بالرغم من أن هواتف الايفون هي الوحيدة التي شهدت نمواً خلال الربع الأول من عام 2022، لكن يبدو أن ذلك لن يكون المقياس الوحيد.

لماذا قد تتراجع مبيعات الايفون في 2022؟

في الحقيقة هناك العديد من الأسباب وراء ذلك ومنها الإغلاق الجزئي الذي فرضته الحكومة الصينية داخل بعض المقاطعات هناك نظراً لتفشي وباء فيروس كورونا مجدداً مما أثر سلباً على سلاسل الإمداد والتوريد وعمليات التصنيع.

أيضاً هناك بعض الأزمات السياسية والاقتصادية مثل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف ابل عن بيع المنتجات في روسيا تماشياً مع العقوبات الامريكية على روسيا.

إضافة إلى ذلك موجات التضخم العالمية الواسعة التي ضربت الأسواق وارتفاع أسعار السلع والخدمات بالإضافة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات المحلية الأمر الذي سوف يساهم في ارتفاع سعر هواتف الايفون عالمياً.

رغم ذلك كله تظل ابل الشركة الأكثر ثباتاً واستقراراً في السوق التقني بفضل الإدارة الناجحة للشركة واستراتيجياتها الواضحة وعوامل أخرى مثل الاعتماد الأكبر على قطاع الخدمات.