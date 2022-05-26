هواوي تطلق شاشة جديدة لقراءة النصوص الطويلة دون تعب

كشفت شركة هواوي الصينية عن شاشة مميزة تساعد على قراءة النصوص الطويلة دون تعب أطلقت عليها MateView SE.

وستأتي الشاشة الجديدة بمقاس 23,8 بوصة ودقة عرض 1920 ×1080 بيكسل Full HD.

وتتميز الشاشة الجديدة بمعدل تنشيط صورة يبلغ 75 هرتز، وبدعمها AMD FreeSync، وبتغطيتها نطاق الألوان sRGB بالكامل، ونطاق الألوان P3 بنسبة 90%.

وتروج الشركة الصينية لشاشتها الجديدة من خلال وضع E-Book الخاص بالكتب الإلكترونية، والذي يساعد المستخدم على قراءة النصوص الطويلة بدون تعب.

وأكدت هواوي إمكانية ضبط ارتفاع الشاشة، وإمالتها وتدويرها إلى الوضع الرأسي، وقالت إن هذه الشاشة قادرة على استقبال إشارات الصور عبر HDMI و Displayport.

يذكر أن هواوي لم تقدم أي معلومات حول موعد طرح الشاشة الجديدة في الأسواق العالمية أو سعرها.

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