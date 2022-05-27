Oppo Pad Air – تعرف على سعر ومواصفات تابلت أوبو الجديد

بعد إطلاقها لأول جهاز لوحي يحمل شعار الشركة في شهر فبراير الماضي باسم Oppo Pad، قررت الشركة الصينية أن توسع تشكيلتها من الحواسيب اللوحية بواسطة تابلت جديد باسم Oppo Pad Air والذي تم إطلاقه جنباً إلى جنب مع سلسلة Oppo Reno 8 الجديدة التي تم إطلاقها في سوق الموطن الرئيسي للشركة الصينية.

يمتاز التابلت بشاشة 10.36 بوصة بدقة +QHD وقد بلغت نسبة مساحة الشاشة إلى الهيكل 83.5% والتي تدعم وضع حماية العين. يزن تابلت Oppo Pad Air تقريباً 440 جرام مع تصميم نحيف يبلغ سُمكه 6.94 مم.

تم تجهيز التابلت بمعالج كوالكم للفئة المتوسطة Snapdragon 680 SoC ويسمد الجهاز طاقته من بطارية بسعة 7100 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

الجهاز اللوحي لديه كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل مع صوت ستريو رباعي الاتجاهات يدعم مؤثرات Dolby Atmos الصوتية. يعمل التابلت بواجهة ColorOS 12.1 المستندة على نظام أندرويد 12.

ومن أجل تابلت Oppo Pad Air طرحت شركة أوبو لوحة مفاتيح مغناطيسية مخصصة مدعومة بتقنية بلوتوث 5.0، جنباً إلى جنب مع قلم OPPO Smart Stylus الذي يزن 18 جرام فقط ويحتوي على بطارية سعتها 650 مللي أمبير ويدعم 4096 مستوى من حساسية الضغط.

سعر ومواصفات تابلت Oppo Pad Air