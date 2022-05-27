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آمبرد هيرد تختم شهادتها بطلب أخير من جوني ديب.. فما هو؟

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد شهادتها في قضية التشهير التي رفعها الممثل جوني ديب ضدها بالدموع وبطلب أخير من جوني ديب.

وقالت النجمة الأميركية أمام لجنة المحلفين في 26 مايو الجاري إنّ زوجها السابق جوني ديب شن حملة تحرش ضدها، الأمر الذي جعلها خائفة على حياتها بعدما تلقت عدّة تهديدات بالقتل.

وأضافت إنّ لديها طلب أخير هو: أن يتركها جوني ديب وشأنها، وأشارت إلى الحملة التي شنت ضدها وصلت إلى المحكمة بعدما أطلق عشاق جوني ديب ومناصروه صافرات استهجان ضدها.

وكانت آمبرد قد ردت على كلام محامية جوني ديب كامبل فاسكيز والتي تحدثت عن الأشخاص الذين قدموا شهادات تناقض أقوالها، بالقول: كنت أتوقع ظهور أشخاص من اللاشيء لدعم جوني.

يذكر أن جوني ديب يقاضي زوجته السابقة بدعوة تشهير بعدما وصفت نفسها في مقال نشر في ديسمبر 2018 في صحيفة واشنطن بوست بشخصية عامة تمثل التعرض للعنف الأسري، ويطالبها بدفع تعويض بقيمة 100 مليون.

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قناة 218 الليبية

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