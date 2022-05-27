خرائط غوغل تقدم ميزة جديدة لأجهزة IOS.. فما هي؟

أعلنت شركة غوغل الأميركية عن تحديث جديد لتطبيق خرائط غوغل لمستخدمي أنظمة تشغيل IOS.

وقالت الشركة الأميركية إن التحديث الجديد سيجلب ميزة “Historical Street View Imagery” التي تتيح للمستخدم التجول الافتراضي التاريخي بالصور.

وستوفر الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية التجول بشكل افتراضي بالمكان الذي يتواجدون فيه، ومشاهدة صور ومعلومات عنه، تساعدهم في جولتهم.

وستَدعم الميزة الجديدة الصور التي يعود توثيقها إلى العام 2007، وهو العام الذي شهد إطلاق ميزة ” Street View” على أن يتم عرض هذه الصور بالموقع الخاص بها خلال ذلك الوقت.

يذكر أن آبل كانت تتوفر بشكل خاص على إصدار متصفحات ويب، قبل أن تتيحها الآن لمستخدمي الأجهزة الذكية.

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