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خرائط غوغل تقدم ميزة جديدة لأجهزة IOS.. فما هي؟

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة غوغل الأميركية عن تحديث جديد لتطبيق خرائط غوغل لمستخدمي أنظمة تشغيل IOS.

وقالت الشركة الأميركية إن التحديث الجديد سيجلب ميزة “Historical Street View Imagery” التي تتيح للمستخدم التجول الافتراضي التاريخي بالصور.

وستوفر الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية التجول بشكل افتراضي بالمكان الذي يتواجدون فيه، ومشاهدة صور ومعلومات عنه، تساعدهم في جولتهم.

وستَدعم الميزة الجديدة الصور التي يعود توثيقها إلى العام 2007، وهو العام الذي شهد إطلاق ميزة ” Street View” على أن يتم عرض هذه الصور بالموقع الخاص بها خلال ذلك الوقت.

يذكر أن آبل كانت تتوفر بشكل خاص على إصدار متصفحات ويب، قبل أن تتيحها الآن لمستخدمي الأجهزة الذكية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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