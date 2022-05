اعتمدت وكالة الأنباء البحرينية والإعلام الرسمي في المملكة البحرينية لقب جلالة الملك المعظم بدلا من جلالة الملك المفدى، ليقترن باسم ملك البحرين حمد بن عيسى.

جاء هذا التغيير بعد إرسال الديوان الملكي رسالة عبر وزارة الإعلام الثلاثاء الماضي، إلى الصحف المحلية تعميما باعتماد التعديل الجديد للصيغة الرسمية لأخبار الملك.

وفقا لمصادر نقلا عن وكالة أنباء البحرين بنا فإن اللقب السابق جلالة الملك المفدى قد تم اعتماده عام 2002 بدلا من حضرة صاحب العظمة، وذلك تزامنا مع تغيير دولة البحرين وتحويلها من إمارة إلى مملكة دستورية.

The post البحرين.. اعتماد لقب جلالة «الملك المعظم» بدل «الملك المفدى» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا