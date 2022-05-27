مات حزنا على زوجته التي قضت في هجوم مدرسة تكساس

أكدت عائلة المعلمة إيرما غارسيا، التي قتلت في الهجوم الذي شنه مراهق على مدرسة ابتدائية في تكساس، وفاة زوجها إثر تعرضه لأزمة قلبية نتيجة حزنه على فراقها.

وأشارت العائلة إلى أن زوج المعلمة جو غارسيا توفي بعد يومين من المأساة التي نفذها المراهق سلفادور راموس على مدرسة روب في يوفالدي بولاية تكساس.

وقالت عائلة المعلمة إن وفاتها شكلت صدمة كبيرة لزوجها الذي لم يتقبل غياب شريكته عن حياته بعد زواج دام 24 عامًا، ولم يتحمل الأمر، الأمر الذي أدى لوفاته كمدًا.

وكانت إيرما غارسيا قد قتلت عندما كانت تحاول الدفاع عن طلاب فصلها الدراسي.

يذكر أن حادثة تكساس أدت إلى وفاة 19 طفلا ومعلمتين، بعدما قام المراهق الأميركي بإطلاق النار عليهم، قبل أن تقوم الشرطة بقتله.

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