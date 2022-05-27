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الضمور الشبكي المرتبط بتقدم السن يهدد بالعمى

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء العيون أن الضمور الشبكي المرتبط بتقدم السن يعد واحدًا من أكثر أمراض العيون انتشارًا لدى كبار السن الذين تجاوزوا الـ 50.

وقالت الرابطة الألمانية إن الضمور الشبكي ينقسم إلى نوعين، رطب وجاف، ففي النوع الطرب تنمو أوعية دموية مرضية في شبكية العين تسمح بتسرب السوائل والدم للخارج مما يؤدي إلى ظهور ندبات تدمر طبقة الأعصاب الحساسة في شبكية العين.

أما بالنسبة للضمور الجاف فهو عبارة عن عملية تحدث خلال على مدار عدة سنوات، حيث تسبب فقدان الخلايا الحساسة للضوء الموجودة في شبكية العين، مما يؤدي إلى تراجع حاسة البصر وتدهورها بشكل سريع.

وحددت الرابطة أعراض الضمور الشبكي المرتبط بتقدم العمر باضطرابات في الرؤية كظهور الخطوط المستقيمة بشكل متموج أو متعرج على نحو مفاجئ.

ودعت إلى استشارة طبيب العيون فور ظهور هذه الأعراض من أجل الحصول على العلاج المناسب، وتجنب فقدان البصر.

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قناة 218 الليبية

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