مهرجان كان السينمائي يقرر اختتام فعالياته بعرض فيلم واحد تاني

قررت اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائي عرض فيلم “واحد تاني” للفنان أحمد حلمي في ختام المهرجان.

وقالت اللجنة إن الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في موسم عيد الفطر سيعرض في 28 مايو الجاري ليكون آخر فيلم يعرض في الدورة 75 من المهرجان الشهير.

وكان فيلم “واحد تاني” قد تصدر إيرادات الأفلام في مصر بعدما حقق 30 مليون جنيه مصري في الأسبوع الأول من عرضه، قبل أن ترتفع لـ50 مليون جنيه مصري في الأسبوع الثالث من العرض في مصر فقط.

يذكر أن فيلم واحد تاني من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة أحمد حلمي، نور إيهاب، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، وغيرهم من الفنانين.

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