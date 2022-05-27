منى زكي تستعد لاستئناف مسلسل لام شمسية

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل “لام شمسية” عن موعد استئناف عمليات التصوير، وقالت إن تصوير العمل سيُستأنف في شهر أكتوبر القادم.

وأشارت إلى أن مخرج العمل كريم الشناوي سيقوم بمعاينة أماكن التصوير خلال الشهر القادم، تمهيدا لاستئناف التصوير وعرض المسلسل خلال الموسم الرمضاني القادم.

وسيَتناول المسلسل قضية التحرش بالأطفال، ويطرح مجموعة من التساؤلات حول الجريمة البشعة.

ومسلسل “لام شمسية” من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وبطولة منى زكي، يارا جبران، أسماء جلال، كارولين عزمي، ركين سعد، إياد نصار، نادرين فرج وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن مسلسل “لام شمسية” استبعد من الموسم الرمضاني الماضي بعد توقف التصوير لأسباب مختلفة.

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