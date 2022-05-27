تقنية الليدار تقود إلى اكتشاف المدن المفقودة في الأمازون

تمكن فريق من الباحثين من العثور على المدن القديمة المفقودة في منطقة الغابات الاستوائية في بوليفيا باستخدام تقنية الليدرا (الليزر في السماء).

وقال الباحثون إن هذه المدن تقع في غابات السافانا في بوليفيا، وتم بناؤها في الفترة ما بين 500 و1,400 بعد الميلاد، وإخفاؤها تحت مظلات الأشجار السميكة لعدة قرون.

وأشاروا إلى أن المدن المكتشفة تتميز بهياكلها المعقدة، واحتوائها على مدرجات يصل ارتفاعها إلى 16 قدمًا وتغطي 54 فدانًا، بالإضافة إلى الأهرامات المخروطية التي يصل ارتفاعها إلى 69 قدمًا.

وعثر الباحثون في هذه المدن على شبكة من الخزانات والجسور ونقاط التفتيش التي تمتد لأميال عدة.

وقال أحد الباحثين إن هذا الاكتشاف يؤكد على أن منطقة الأمازون كانت موطنًا للتمدن المبكر الذي أنشأه السكان الأصليين منذ آلاف السنين.

وكان العلماء يشكون حتى نهاية القرن العشرين في وجود مدن في منطقة الأمازون، حيث كانوا يعتقدون أن المنطقة لا تدعم سوى قبائل الصيد والجمع.

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