كوريا الجنوبية تستعد لإنشاء مصنع لأشباه الموصلات في تكساس

أكدت تقارير واردة من داخل شركة سامسونغ الكورية الجنوبية استعداد الشركة لإنشاء مصنع لأشباه الموصلات في مدينة تايلر بولاية تكساس الأمريكية في يونيو القادم.

وأشارت التقارير إلى أن قيمة إنشاء المصنع تبلغ 17 مليار دولار ، وأكدت إقامته على مساحة 5 ملايين متر مكعب، وتوقعت إكماله والبدء بتشغيله في النصف الثاني من عام 2024.

من جهة أخرى، أكدت سامسونغ للإلكترونيات الأمر من خلال تدوينة قالت فيها إنها استحوذت على أرض المصنع، وبدأت بناء طرق داخلية ورصف موقع وقوف السيارات.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن بدء إنشاء المصنع في حفل سيحضره عدد من المسؤولين في ولاية تكساس بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يذكر أن سامسونغ تدير مصنعا لإنتاج أشباه الموصلات في مدينة أوستن منذ العام 1998.

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