الآن خدمة ابل للموسيقى Apple Music باتت مدمجة في تطبيق Waze للخرائط!

أعلن تطبيق Waze للخرائط عن دمج خدمة ابل للموسيقى Apple Music، مما سوف يجعل المستخدمين قادرين على تشغيل الموسيقى مباشرة من مشغل الصوتيات داخل التطبيق.

هذا الدمج سوف يجعل المستخدم قادراً على الدخول إلى حسابه على خدمة ابل للموسيقى Apple Music وتشغيل ما يحلو له من المحتوى المتوفر على المنصة مع خيارات الإيقاف والتبديل بين المقاطع الصوتية أثناء استعراض الخرائط والملاحة عبر التطبيق دون الحاجة إلى فتح تطبيق ابل للموسيقى.

تأكد من تحديث تطبيق الموسيقى وتطبيق Waze إلى آخر إصدار وعند فتح التطبيق قم بالضغط على أيقونة الموسيقى في الواجهة، وبعدها اختر تطبيق ابل Music كمشغل الصوتيات الذي تريده لبدء الاستماع إلى ما تريد من مقاطع صوتية.

يحتوي تطبيق Waze على مشغل صوتيات داخلي مدمج به ومنذ إطلاقه تم عقد شراكة مع عدة خدمات صوتية مثل Deezer و يوتيوب Music وأمازون Music و باندورا وخدمة الكتب الصوتية Audible وسبوتيفاي والآن يأتي دمج Apple Music كآخر الخدمات المضافة.

يعتبر تطبيق Waze من تطبيق الخرائط والملاحة الشهيرة عالمياً ويعتمد عليه ملايين المستخدمين والسائقين حول العالم، لذا فإن دمج خدمات الموسيقى مثل ابل Music سيجعل تجربة القيادة مع الخرائط أفضل وأمتع دون أن يتشتت المستخدم بين التطبيقات المختلفة.

بعد هذا الدمج سوف يتمكن المستخدمون من الوصول إلى ما يزيد عن 90 مليون مقطع صوتي على خدمة ابل Music من خلال تطبيق Waze وآلاف قوائم التشغيل ومحطات الراديو.