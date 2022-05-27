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تيم حسن يواصل الترويج لفيلم الهيبة بصورة جديدة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل الفنان السوري تيم حسن الترويج لفيلم الهيبة، الذي يتم تصويره في الوقت الحالي والمتوقع عرضه قبل عيد الأضحى، حيث قام بنشر صورة جديدة على حسابه الرسمي في إنستغرام تجمعه بالمخرج سامر البرقاوي والمنتج زياد الخطيب، وعلّق عليها بالقول: فيلم الهيبة قريباً في الصالات.. انتظرونا.

وحظيت الصورة بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عشاق سلسلة الهيبة والنجم تيم حسن عن شوقهم لرؤية الفيلم الجديد الذي سيكون بمثابة الختام للسلسلة التي امتدت لـ5 أجزاء.

وسيشهد فيلم الهيبة والذي سيختلف بشكلٍ كبيرٍ عن أجزاء المسلسل مشاركة مجموعة من النجوم، أبرزهم زينة مكي التي ستلعب دور البطولة النسائية، بالإضافة لفنانين من جنسيات مختلفة.

يُذكر أنّ تيم حسن غاب عن الموسمين الرمضانيين الماضيين، بسبب انشغاله في تصوير مسلسل وفيلم الهيبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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