أندرويد 11 لا يزال أكثر نظام أندرويد مُستخدم في 2022!

جاء نظام أندرويد 12 بعدد لا حصر له من المزايا الرائعة وهو يعتبر الترقية المثالية منذ أن تم تقديم تصميم نمط “Material” في عام 2014. ولكن بالرغم من ذلك، بناءً على تقرير موقع 9To5Google نقلاً عن شركة جوجل، لا يزال أندرويد 11 هو أكثر نظام أندرويد مستخدم في عام 2022.

تلقى أندرويد 11 إقبال جيد جداً من قِبل الوسط التقني عندما تم طرحه في عام 2020 لدرجة أن الشركة الأمريكية فازت بجائزة من أجله كأفضل أنظمة التشغيل المستخدمة على نطاق واسع آنذاك.

ولذلك لا يزال يعتبر نظام أندرويد 12 من أنظمة التشغيل الحديثة نظراً لأنه لم يصل بعد إلى جميع هواتف الشركات المُصنعة للهواتف الذكية، هذه الشركات لا تزال في حاجة إلى تحديث هواتفهم الذكية بالإصدار الحديث من النظام حتى الآن. ربما هذا التأخير في طرح التحديث لجميع فئات الهواتف الذكية هو ما يجعل أندرويد 11 الذي مر عليه عامان أكثر نظام تشغيل مستخدم خلال عام 2022.

ولكن لا يعتبر هذا السبب هو العامل الوحيد الذي يجعل نظام أندرويد 11 من أكثر أنظمة التشغيل المستخدمة خلال العام الجاري، وإنما السبب الرئيسي الأخر هو أن هناك العديد من الهواتف الذكية الجديدة التي تم إطلاقها خلال عام 2022 والتي لا تزال تعمل بنظام أندرويد 11 أيضاً.

فعلى الرغم من تلقي هواتف الفئة الرائدة الحديثة أندرويد 12، إلا أن هناك العديد من هواتف الفئة المتوسطة والاقتصادية التي لا يزال يتم طرحها في السوق بإصدار أندرويد 11.

أندرويد 11 هو أكثر نظام أندرويد مستخدم في 2022

ووفقاً لأرقام جوجل، فإن نظام أندرويد 11 يحتل المرتبة الأولى خلال عام 2022 من حيث قوائم التوزيع، حيث سجل النظام حوالي 28.3% وحده من النسبة الإجمالية للسوق، ويتبعه مباشرةً نظام أندرويد 10 بنسبة بلغت 23.9% تقريباً.

أما أندرويد 9 Pie فقد سجل 16.2% من السوق، ويأتي بعده أندرويد 8 Oreo بنسبة 11.6%. يمكنكم ملاحظة أن أرقام النسب تنخفض كلما انتقلنا إلى نظام أندرويد أقدم وهو أمر منطقي تماماً. ومع ذلك لا يزال نظام أندرويد 4.1 Jellybean يحتل مكانة في هذه القائمة حيث سجل هذا النظام نسبة 0.4% من السوق.

ولكن من المتوقع أن يشق نظام أندرويد 12 طريقه إلى القمة خلال مرحلة الانتقال من عام 2022 إلى 2023 أو ربما خلال آواخر العام الجاري على أقصى تقدير. فبمجرد أن يتم إطلاق أندرويد 13 بشكل رسمي، حينها سيتم طرح عدد أكبر من هواتف الفئة الاقتصادية بنظام أندرويد 12.

هذه هي وتيرة الدورة النمطية المعتادة لمختلف إصدارات أنظمة أندرويد. فإذا كنت لا زلت تستخدم هاتف أندرويد قديم، فاعلم أنك لست وحيداً.