Realme تعلن عن حاسوب لوحي متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس

كشفت شركة Realme الصينية عن واحدٍ من أكثر حواسيبها اللوحية تطوراً، والذي أطلقت عليه Realme pad X 5G.

وعمدت الشركة الصينية إلى تصميم هيكل الحاسوب الجديد من الألمنيوم والبلاستيك المقاوم للخدوش، وزودته بشاشة IPS LCD مقاس 10.6 بوصة ودقة عرض 1200*2000 بيكسل.

وقالت Realme إنّ حاسوبها اللوحي الجديد سيعمل بنظام تشغيل Android 12، ومعالج Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619.

وسيضم هذا الجهاز كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل مجهزة بعدسة للتصوير العريض.

ويتميز جهاز Realme pad X 5G باحتوائه على قلم ذكي للرسم والكتابة على الشاشة، وعلى منفذ USB-C، وبطارية بسعة 8340 ميلي أمبير.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر حاسوبها اللوحي في الأسواق العالمية، بسعرٍ منافسٍ يصل إلى 180 يورو.

